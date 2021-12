"I positivi devono far finta di niente?". Lucarelli estrema contro Zangrillo: l'accusa più pesante | Guarda (Di domenica 26 dicembre 2021) Selvaggia Lucarelli ha risposto a tono all'ultima uscita pubblica di Alberto Zangrillo. Quest'ultimo ha condiviso sui social una foto scattata a Milano, nella mattina di Santo Stefano: “200 metri di coda per alimentare le casse delle farmacie, il terrorismo giornalistico e certificare la morte del Paese”. In poche parole Zangrillo ha palesato nuovamente la sua posizione sulla gestione dell'epidemia, che a suo dire richiederebbe di uscire dalla concezione emergenziale. “Non capisce si fa fatica a fare molecolari in Lombardia e quindi si deve andare in farmacia, ma vabbè”, ha risposto Selvaggia Lucarelli, che poi ha aggiunto: “La vera domanda però è: cosa suggerisce di fare Zangrillo? Ci dia una linea guida. Fare finta di niente con positivi in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Selvaggiaha risposto a tono all'ultima uscita pubblica di Alberto. Quest'ultimo ha condiviso sui social una foto scattata a Milano, nella mattina di Santo Stefano: “200 metri di coda per alimentare le casse delle farmacie, il terrorismo giornalistico e certificare la morte del Paese”. In poche paroleha palesato nuovamente la sua posizione sulla gestione dell'epidemia, che a suo dire richiederebbe di uscire dalla concezione emergenziale. “Non capisce si fa fatica a fare molecolari in Lombardia e quindi si deve andare in farmacia, ma vabbè”, ha risposto Selvaggia, che poi ha aggiunto: “La vera domanda però è: cosa suggerisce di fare? Ci dia una linea guida. Farediconin ...

