I nuovi confini del mondo digitalizzato (Di domenica 26 dicembre 2021) La vittoria di Donald J. Trump nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2016 ha sorpreso il mondo. Domandandosi come sia stata possibile l’elezione di uno come Trump, alcuni analisti si sono rifugiati in un racconto rassicurante: la sua elezione è stata un contrattempo, un allineamento straordinariamente raro tra il sistema elettorale americano e la circostanza di trovarsi al posto giusto nel momento giusto. In buona sostanza, continuava questo racconto, il presidente Trump è stato un’anomalia. E Joseph R. Biden ha fatto eco a questa teoria quando, in un vertice sulla sicurezza nel 2019, ha confortato gli europei dicendo che, alla fine, gli Stati Uniti sarebbero tornati a ricoprire il loro ruolo di leader globali e affermando: «We will be back». A prima vista, può sembrare che chi ha fatto questi pronostici avesse ragione: Trump non ha ottenuto un secondo ... Leggi su linkiesta (Di domenica 26 dicembre 2021) La vittoria di Donald J. Trump nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2016 ha sorpreso il. Domandandosi come sia stata possibile l’elezione di uno come Trump, alcuni analisti si sono rifugiati in un racconto rassicurante: la sua elezione è stata un contrattempo, un allineamento straordinariamente raro tra il sistema elettorale americano e la circostanza di trovarsi al posto giusto nel momento giusto. In buona sostanza, continuava questo racconto, il presidente Trump è stato un’anomalia. E Joseph R. Biden ha fatto eco a questa teoria quando, in un vertice sulla sicurezza nel 2019, ha confortato gli europei dicendo che, alla fine, gli Stati Uniti sarebbero tornati a ricoprire il loro ruolo di leader globali e affermando: «We will be back». A prima vista, può sembrare che chi ha fatto questi pronostici avesse ragione: Trump non ha ottenuto un secondo ...

Advertising

matteobordone : RT @RaiScuola: Le tecnologie digitali da cui siamo circondati sembrano oggetti magici, se non abbiamo idea di come funzionino... Digital Wo… - RaiScuola : Le tecnologie digitali da cui siamo circondati sembrano oggetti magici, se non abbiamo idea di come funzionino... D… - Greenreport_it : Le dinamiche nello spazio disegnano nuovi confini per i 'punti di non ritorno' ecosistemici -… - TSVeneto : #diconodinoi Anche VeneziaToday scrive di questa nuova collaborazione che porterà a nuovi scenari senza confini!… - MeTMiB2B : ?? MMAS, nuovi mercati esteri? Sì grazie. La chiave del successo per le sfide di #MarketingB2B. Obiettivo: espander… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovi confini I nuovi confini del mondo digitalizzato ... dall'Africa all'Europa orientale, mentre la crescita esponenziale delle capacità di calcolo e di raccolta dei dati ha fornito a Stati autoritari come la Cina nuovi strumenti di sorveglianza e ...

Covid, la Francia supera i 100mila casi in un giorno. Omicron già dominante in Portogallo, il paese più vaccinato d'Europa ...oggi 140 nuovi casi, la cifrà più alta degli ultimi 4 mesi. L'ultimo paese ormai rimasto ad adottare la "strategia zero", ovvero il tentativo di debellare il coronavirus all'interno dei suoi confini, ...

I nuovi confini del mondo digitalizzato Linkiesta.it Linee di fagliaI nuovi confini del mondo digitalizzato Le democrazie occidentali non sono preparate a fronteggiare la ridistribuzione del potere tra Stati e aziende private. La Cina invece si è mossa con la rapidità delle dittature e ora ha un settore tec ...

La Francia supera il tetto dei 100mila casi La nuova variante dovrebbe soppiantare la Delta anche nel resto d'Europa nelle prossime settimane. Le immunizzazioni in Africa ancora all'8%. Biden: ...

... dall'Africa all'Europa orientale, mentre la crescita esponenziale delle capacità di calcolo e di raccolta dei dati ha fornito a Stati autoritari come la Cinastrumenti di sorveglianza e ......oggi 140casi, la cifrà più alta degli ultimi 4 mesi. L'ultimo paese ormai rimasto ad adottare la "strategia zero", ovvero il tentativo di debellare il coronavirus all'interno dei suoi, ...Le democrazie occidentali non sono preparate a fronteggiare la ridistribuzione del potere tra Stati e aziende private. La Cina invece si è mossa con la rapidità delle dittature e ora ha un settore tec ...La nuova variante dovrebbe soppiantare la Delta anche nel resto d'Europa nelle prossime settimane. Le immunizzazioni in Africa ancora all'8%. Biden: ...