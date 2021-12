"I casi in aumento in tutto il mondo". Guardiola si appella alle autorità: la Premier funestata dal Covid (Di domenica 26 dicembre 2021) Il mondo dello sport scende in campo per la lotta al coronavirus. Dopo Klopp è Pep Guardiola a inviare un messaggio a tifosi e non. Il tecnico del Manchester City, ha nei fatti chiesto alle autorità britanniche di rendere obbligatorio l'uso delle mascherine anche all'aperto, ricordando come sia uno degli strumenti consigliati per contrastare la diffusione del virus. "Ciò che più mi stupisce è che giri per le strade, nei centri commerciali, vai a comprare un regalo per la famiglia e nessuno indossa la mascherina - ha detto spiegando la situazione che si vive nel Regno Unito, alle prese con la variante Omicron -. Gli scienziati fin dall'inizio hanno detto che il massimo della protezione si ottiene lavandosi spesso le mani e usando le mascherine". Quella di Guardiola è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 dicembre 2021) Ildello sport scende in campo per la lotta al coronavirus. Dopo Klopp è Pepa inviare un messaggio a tifosi e non. Il tecnico del Manchester City, ha nei fatti chiestobritanniche di rendere obbligatorio l'uso delle mascherine anche all'aperto, ricordando come sia uno degli strumenti consigliati per contrastare la diffusione del virus. "Ciò che più mi stupisce è che giri per le strade, nei centri commerciali, vai a comprare un regalo per la famiglia e nessuno indossa la mascherina - ha detto spiegando la situazione che si vive nel Regno Unito,prese con la variante Omicron -. Gli scienziati fin dall'inizio hanno detto che il massimo della protezione si ottiene lavandosi spesso le mani e usando le mascherine". Quella diè ...

