Hockey ghiaccio, ICE League: Bolzano e Val Pusteria, entrambe a segno a Santo Stefano (Di lunedì 27 dicembre 2021) E’ un 26 dicembre ricco di soddisfazioni quello che i colori italiani hanno vissuto nella domenica appena andata in archivio in questa intensissima stagione 2021-2022 dell’ICE Hockey League. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Il Bolzano si è imposto in trasferta battendo al Messestadion, col punteggio di 2-4, gli austriaci dei Dornbirn Bulldogs. Partita spumeggiante quella degli altoatesini, sempre avanti nel punteggio: 0-1 di Mathew Maione, pareggio interno di Davis Vandane, tutto nel primo tempo, poi – dopo un secondo periodo di poca produttività offensiva – il break nella terza e ultima porzione di gara. Domenic Alberga per l’1-2, Anton Bernard (in Power play) per l’1-3 e Angelo Miceli, a tempo scaduto e a porta vuota, per il definitivo 2-4, dopo che Colton Beck aveva provato, col temporaneo 2-3 a riaprire le cose. Il Val ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) E’ un 26 dicembre ricco di soddisfazioni quello che i colori italiani hanno vissuto nella domenica appena andata in archivio in questa intensissima stagione 2021-2022 dell’ICE. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Ilsi è imposto in trasferta battendo al Messestadion, col punteggio di 2-4, gli austriaci dei Dornbirn Bulldogs. Partita spumeggiante quella degli altoatesini, sempre avanti nel punteggio: 0-1 di Mathew Maione, pareggio interno di Davis Vandane, tutto nel primo tempo, poi – dopo un secondo periodo di poca produttività offensiva – il break nella terza e ultima porzione di gara. Domenic Alberga per l’1-2, Anton Bernard (in Power play) per l’1-3 e Angelo Miceli, a tempo scaduto e a porta vuota, per il definitivo 2-4, dopo che Colton Beck aveva provato, col temporaneo 2-3 a riaprire le cose. Il Val ...

Advertising

zazoomblog : Hockey ghiaccio Alps League 2021-2022: Ritten batte anche Vipiteno e vola in classifica. Fassa strapazza il Linz -… - axl_47__ : @_danilismo_ c'è gente che spende 300 euro per l'hockey sul ghiaccio - Mummichogblogd1 : La Federazione internazionale di hockey su ghiaccio ha annullato gli eventi di gennaio a causa delle preoccupazioni… - sportface2016 : #SpenglerCup, annullata l'edizione 2021 per Covid - zazoomblog : Hockey su ghiaccio cancellati i Mondiali femminili under 18 - #Hockey #ghiaccio #cancellati -