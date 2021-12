“Ho sentito Cristiano Ronaldo, sa che le prende…”, Bonucci mette le cose in chiaro sugli spareggi (Di domenica 26 dicembre 2021) La Nazionale italiana si prepara per gli spareggi del Mondiale In Qatar del 2022, la squadra di Roberto Mancini affronterà la Macedona e poi una tra Portogallo e Turchia. Un leader della squadra è Leonardo Bonucci, il difensore della Juventus ai microfoni di RaiSport ha lanciato la sfida all’ex compagno Cristiano Ronaldo. “Ho sentito Cristiano Ronaldo e abbiamo scherzato in vista del possibile spareggio Portogallo-Italia per Qatar 2022, poi vedremo quello che succederà in campo. Tanto Cristiano lo sa che le prende…”. “Dobbiamo concentrarci su quello che va fuori dal campo, poi a marzo ci ritroveremo e io sono convinto che avremmo preso di insegnamento quello che è successo in autunno e faremo due grandi partite”. Poi ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 dicembre 2021) La Nazionale italiana si prepara per glidel Mondiale In Qatar del 2022, la squadra di Roberto Mancini affronterà la Macedona e poi una tra Portogallo e Turchia. Un leader della squadra è Leonardo, il difensore della Juventus ai microfoni di RaiSport ha lanciato la sfida all’ex compagno. “Hoe abbiamo scherzato in vista del possibileo Portogallo-Italia per Qatar 2022, poi vedremo quello che succederà in campo. Tantolo sa che le”. “Dobbiamo concentrarci su quello che va fuori dal campo, poi a marzo ci ritroveremo e io sono convinto che avremmo preso di insegnamento quello che è successo in autunno e faremo due grandi partite”. Poi ...

