Highlights e gol Norwich-Arsenal 0-5, Premier League 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 26 dicembre 2021) Gli Highlights e i gol di Norwich–Arsenal, match valevole per la diciannovesima giornata di Premier League 2021/2022, in cui gli ospiti hanno regalato un grande spettacolo terminando la contesa per 0-5: nel primo tempo le reti di Saka e Tierney. Nel secondo tempo, i Gunners dilagano, con il secondo gol di Saka, poi Lacazette e Smith-Rowe. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Glie i gol di, match valevole per la diciannovesima giornata di, in cui gli ospiti hanno regalato un grande spettacolo terminando la contesa per 0-5: nel primo tempo le reti di Saka e Tierney. Nel secondo tempo, i Gunners dilagano, con il secondo gol di Saka, poi Lacazette e Smith-Rowe. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.

Advertising

FedericoFerri : RT @SkySport: Inizia il #BoxingDay, su Sky Sport Uno c'è Diretta Gol per seguire tutte le gare assieme #SkySport #SkyPremier #PremierLeague… - falconhamada_90 : RT @SkySport: Inizia il #BoxingDay, su Sky Sport Uno c'è Diretta Gol per seguire tutte le gare assieme #SkySport #SkyPremier #PremierLeague… - SkySport : Inizia il #BoxingDay, su Sky Sport Uno c'è Diretta Gol per seguire tutte le gare assieme #SkySport #SkyPremier… - marcodg78 : RT @SerieA: HIGHLIGHTS | 3 gol e 3 punti per la squadra di Sarri ?? #VeneziaLazio 1-3 #SerieATIM?? #WeAreCalcio - ColucciLc : RT @SerieA: HIGHLIGHTS | 3 gol e 3 punti per la squadra di Sarri ?? #VeneziaLazio 1-3 #SerieATIM?? #WeAreCalcio -