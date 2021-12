Highlights e gol Manchester City-Leicester 6-3, Premier League 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 26 dicembre 2021) Gli Highlights e i gol di Manchester City-Leicester, match valevole per la diciannovesima giornata di Premier League 2021/2022, in cui gli uomini guidati da Pep Guardiola si sono imposti 6-3 sulla formazione ospite grazie alle reti realizzate da Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan, Raheem Sterling (2) e Aymeric Laporte; inutili i gol ospiti di Maddison, Lookman ed Iheanacho. In virtù di questo risultato i Citizens consolidano il loro primato in classifica, allungando ulteriormente su Liverpool e Chelsea. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Glie i gol di, match valevole per la diciannovesima giornata di, in cui gli uomini guidati da Pep Guardiola si sono imposti 6-3 sulla formazione ospite grazie alle reti realizzate da Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan, Raheem Sterling (2) e Aymeric Laporte; inutili i gol ospiti di Maddison, Lookman ed Iheanacho. In virtù di questo risultato i Citizens consolidano il loro primato in classifica, allungando ulteriormente su Liverpool e Chelsea. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SportFace.

Advertising

FedericoFerri : RT @SkySport: Inizia il #BoxingDay, su Sky Sport Uno c'è Diretta Gol per seguire tutte le gare assieme #SkySport #SkyPremier #PremierLeague… - falconhamada_90 : RT @SkySport: Inizia il #BoxingDay, su Sky Sport Uno c'è Diretta Gol per seguire tutte le gare assieme #SkySport #SkyPremier #PremierLeague… - SkySport : Inizia il #BoxingDay, su Sky Sport Uno c'è Diretta Gol per seguire tutte le gare assieme #SkySport #SkyPremier… - marcodg78 : RT @SerieA: HIGHLIGHTS | 3 gol e 3 punti per la squadra di Sarri ?? #VeneziaLazio 1-3 #SerieATIM?? #WeAreCalcio - ColucciLc : RT @SerieA: HIGHLIGHTS | 3 gol e 3 punti per la squadra di Sarri ?? #VeneziaLazio 1-3 #SerieATIM?? #WeAreCalcio -