He-Man | morto T Mark Taylor | fu il designer dei celebri giocattoli

(Di domenica 26 dicembre 2021) Ildi He-Man e delle Tartarughe Ninja, T.il 23 dicembre 2021 a 80 anni nella sua casa in California. T.a 80 anni il 23 dicembre 2021; l'uomo, che era celebre per essere ildi He-Man e delle Tartarughe Ninja, si è spento nella sua casa nel Sud della California. La causa del decesso di T.è stata un'insufficienza cardiaca, come rivelato dalla famiglia dell'artista in una e-mail a The Associated Press lo scorso sabato. He-man era il muscoloso protagonista del franchise Masters of the Universe, del produttore diMattel, che ha poi generato una serie animata divenuta un punto fermo per i bambini. I bambini facevano i compiti a ...

Advertising

Adnkronos : Addio a Mark #Taylor, disegnò He-Man e pupazzi Tartarughe Ninja. - Piergiulio58 : Morto a 80 anni Mark Taylor, disegnò He-Man e pupazzi Tartarughe Ninja. - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Addio a Mark #Taylor, disegnò He-Man e pupazzi Tartarughe Ninja. - stellapigna : RT @Adnkronos: Addio a Mark #Taylor, disegnò He-Man e pupazzi Tartarughe Ninja. - occhio_notizie : È morto il designer statunitense Terrell Mark Taylor, ideatore dei giocattoli di He-Man e dei pupazzi delle celebri… -

Ultime Notizie dalla rete : Man morto

a 80 anni il designer statunitense Terrell Mark Taylor. Sono suoi i popolari giocattoli come He -, protagonista del franchise di genere fantasy eroico 'Masters of the Universe', creato nel ...Aveva 80 anni. Il primo successo arrivò nel 1982 per Mattel: vendette in due anni 70 milioni di pupazzi nel mondoIl designer di He-Man e delle Tartarughe Ninja, T. Mark Taylor è morto il 23 dicembre 2021 a 80 anni nella sua casa in California. T. Mark Taylor è morto a 80 anni il 23 dicembre 2021; l'uomo, che era ...Facebook Shares Morto a 80 anni il designer statunitense Terrell Mark Taylor. Sono suoi i popolari giocattoli come He-Man, protagonista del franchise di genere fantasy eroico ‘Masters of the Universe” ...