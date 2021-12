Hawkeye: i fan notano un errore di continuità rispetto ai film degli Avengers (Di domenica 26 dicembre 2021) La serie Hawkeye, nel season finale, contiene un errore di continuità rispetto ai film dedicati alle avventure degli Avengers. Hawkeye, secondo alcuni fan della Marvel, conterrebbe un errore di continuità rispetto al primo film legato alla storia degli Avengers. Il dettaglio sarebbe presente nel sesto episodio della prima stagione, l'atto conclusivo di questa avventura di Occhio di Falco e Kate Bishop. La storia raccontata in Hawkeye è ambientata a New York, dove è situato l'edificio MetLife. Nel Marvel Cinematic Universe, tuttavia, al suo posto dovrebbe esserci l'Avengers Tower. Non è però la prima volta che negli show ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 dicembre 2021) La serie, nel season finale, contiene undiaidedicati alle avventure, secondo alcuni fan della Marvel, conterrebbe undial primolegato alla storia. Il dettaglio sarebbe presente nel sesto episodio della prima stagione, l'atto conclusivo di questa avventura di Occhio di Falco e Kate Bishop. La storia raccontata inè ambientata a New York, dove è situato l'edificio MetLife. Nel Marvel Cinematic Universe, tuttavia, al suo posto dovrebbe esserci l'Tower. Non è però la prima volta che negli show ...

Advertising

infoitcultura : I finali di Spider-Man: No Way Home e di Hawkeye sono collegati, ma non come speravano i fan - Vale2k2 : @FraOrga Anche per me Wanda è uno dei preferiti e la serie è veramente bella, però Hawkeye è veramente azzeccata, o… - GianlucaOdinson : I finali di Spider-Man: No Way Home e di Hawkeye sono collegati, ma non come speravano i fan - UniMoviesBlog : Nel giorno in cui si festeggia il Santo Natale, la fortunata serie tv #Hawkeye è tornata ad omaggiare i tantissimi… - ngscotts : @fetchspace eh??? no me gusta clint jsjsjsj me gusta la serie de hawkeye porque soy fan de kate?? -