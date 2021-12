Guenda Goria si sposa: il favoloso Sì sulla spiaggia di Santo Domingo (Di domenica 26 dicembre 2021) Fiori d’arancio in vista per Guenda Goria: la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo ha approfittato di una vacanza a Santo Domingo per un matrimonio romanticissimo sulla spiaggia in riva al mare. O meglio, si tratta di “un primo assaggio di nozze”, come lei stessa lo ha definito. Guenda Goria, il Sì a Santo Domingo Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono promessi amore eterno, in attesa di ufficializzare il matrimonio tra un anno esatto, sulla spiaggia di Santo Domingo. È stato il fidanzato a organizzare tutto all’insaputa di Guenda: una sorpresa romanticissima che l’ha lasciata senza parole, condivisa ... Leggi su dilei (Di domenica 26 dicembre 2021) Fiori d’arancio in vista per: la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo ha approfittato di una vacanza aper un matrimonio romanticissimoin riva al mare. O meglio, si tratta di “un primo assaggio di nozze”, come lei stessa lo ha definito., il Sì ae Mirko Gancitano si sono promessi amore eterno, in attesa di ufficializzare il matrimonio tra un anno esatto,di. È stato il fidanzato a organizzare tutto all’insaputa di: una sorpresa romanticissima che l’ha lasciata senza parole, condivisa ...

diecimilaavoci : Ma in che senso guenda goria si è sposata a natale ?????? - epiclove_ : RT @mariahsbubble: NON GUENDA GORIA, MIO ALTER EGO ARTISTICO, CHE SI È SPOSATA - mariahsbubble : NON GUENDA GORIA, MIO ALTER EGO ARTISTICO, CHE SI È SPOSATA - suniverseeee : guenda goria si è sposata??? così??? di botto??? senza senso??? - creeestina : Pazzeschi Ale e Guido che incontrano Guenda Goria -