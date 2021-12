Grave lutto per l’attrice ed ex gieffina Rosalinda Cannavò (Di domenica 26 dicembre 2021) Grave lutto per l’ex gieffina e conduttrice del format Casa Chi Rosalinda Cannavò Un Grave lutto ha colpito la ex gieffina e attrice Rosalinda Cannavò nella giornata di ieri. Per lei un Natale triste: è morta la nonna. A darne notizia è stata Rosalinda con un post su Instagram. l’attrice ha condiviso una foto che la ritrae con la nonna dedicandole parole d’affetto: “Ciao nonna. Voglio ricordare di te questo gesto di affetto spontaneo e inaspettato mentre scattavamo una foto poco tempo fa. Oggi hai smesso di soffrire“, ha scritto la Cannavò. Rosalinda in questi giorni si trova ad Osimo, dove ha trascorso il Natale con Andrea Zenga, con cui fanno coppia ... Leggi su 361magazine (Di domenica 26 dicembre 2021)per l’exe conduttrice del format Casa ChiUnha colpito la exe attricenella giornata di ieri. Per lei un Natale triste: è morta la nonna. A darne notizia è statacon un post su Instagram.ha condiviso una foto che la ritrae con la nonna dedicandole parole d’affetto: “Ciao nonna. Voglio ricordare di te questo gesto di affetto spontaneo e inaspettato mentre scattavamo una foto poco tempo fa. Oggi hai smesso di soffrire“, ha scritto lain questi giorni si trova ad Osimo, dove ha trascorso il Natale con Andrea Zenga, con cui fanno coppia ...

