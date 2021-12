Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli “scarica” Miriana Trevisan e si avvicina a Nathaly Caldonazzo: le sue parole (Di domenica 26 dicembre 2021) Biagio D’Anelli “scarica” Miriana Trevisan nella Casa del Grande Fratello Vip. I due sembravano aver trovato un’intesa, sebbene chiacchierata dentro e fuori, ma il flirt sarebbe destinato a finire come quello tra l’ex ragazza di Non è la Rai e Nicola Pisu. L’opinionista televisivo punterebbe ora Nathaly Caldonazzo, tra le new entry di questa edizione. GFVip, Biagio D’Anelli e Nathaly Caldonazzo Dopo il lungo tira e molla con Miriana, Biagio sembra intenzionato a tornare libero e ad avvicinarsi a un’altra inquilina. Durante la festa natalizia i due si sono sfiorati più volte. Una scena che non ha potuto fare a meno di ... Leggi su blog.libero (Di domenica 26 dicembre 2021)nella Casa delVip. I due sembravano aver trovato un’intesa, sebbene chiacchierata dentro e fuori, ma il flirt sarebbe destinato a finire come quello tra l’ex ragazza di Non è la Rai e Nicola Pisu. L’opinionista televisivo punterebbe ora, tra le new entry di questa edizione. GFVip,Dopo il lungo tira e molla consembra intenzionato a tornare libero e adrsi a un’altra inquilina. Durante la festa natalizia i due si sono sfiorati più volte. Una scena che non ha potuto fare a meno di ...

