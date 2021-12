Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano scopre che il nonno è morto: la reazione (Di domenica 26 dicembre 2021) Gli autori del Grande Fratello Vip hanno chiamato l'ex corteggiatore per informarlo della scomparsa del nonno, avvenuta a Natale. Leggi su comingsoon (Di domenica 26 dicembre 2021) Gli autori delVip hanno chiamato l'ex corteggiatore per informarlo della scomparsa del, avvenuta a Natale.

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - Cristyn21a : RT @Serenere13: Sembra strano anche a me Pierpaolo è stata la scoperta più bella la sorpresa più grande la cosa migliore la parte miglior… - MariaRi81043874 : RT @Serenere13: Sembra strano anche a me Pierpaolo è stata la scoperta più bella la sorpresa più grande la cosa migliore la parte miglior… - immensamenteg : RT @Serenere13: Sembra strano anche a me Pierpaolo è stata la scoperta più bella la sorpresa più grande la cosa migliore la parte miglior… -