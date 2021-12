Grande Fratello Vip: Alessandro Basciano riceve la notizia della morte del nonno (Di domenica 26 dicembre 2021) Alessandro scosso per la morte del nonno - GFVIP Brutta notizia per Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip 6. Nella giornata odierna, il neo concorrente è stato messo al corrente della scomparsa di suo nonno. Il nonno di Alessandro è mancato ieri, proprio nel giorno di Natale. Probabilmente in accordo coi parenti del 32enne, la produzione del reality ha deciso di rimandare la comunicazione di qualche ora, al fine di concedere sia a Basciano, sia agli altri vip di godersi appieno la festività. La triste notizia ha fatto immediatamente commuovere il concorrente. Circondato dall’affetto dei suoi compagni di gioco, Alessandro non ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 26 dicembre 2021)scosso per ladel- GFVIP BruttaperalVip 6. Nella giornata odierna, il neo concorrente è stato messo al correntescomparsa di suo. Ildiè mancato ieri, proprio nel giorno di Natale. Probabilmente in accordo coi parenti del 32enne, la produzione del reality ha deciso di rimandare la comunicazione di qualche ora, al fine di concedere sia a, sia agli altri vip di godersi appieno la festività. La tristeha fatto immediatamente commuovere il concorrente. Circondato dall’affetto dei suoi compagni di gioco,non ...

