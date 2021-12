Grande Fratello la notizia che ha lasciato tutti senza parole (Di domenica 26 dicembre 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip, nella notte è nata una nuova coppia: siete curiosi di sapere di chi si tratta? Grande Fratello è nata una nuova coppiaNella casa del Gran Fratello Vip sembra essere nata una nuova coppia. Nella notte si sono infuocati gli animi e dopo aver visto Soleil e Alex Belli questa è la volta di Sophie e Alessandro Basciano. Quest’ultimo appena entrato in casa non ha perso tempo e subito ha messo in atto le sue doti da seduttore. Sophie e Alessandro vicini L’ex tronista di Uomini e donne che fino alla scorsa settimana si era lasciata andare con l’imprenditore napoletano Gianmaria, ora si è lasciata andare con Alessandro. Ma è davvero nata una nuova coppia? leggi anche Miriana Trevisan: il figlio è geloso di lei, ecco il motivo Non appena Gianmaria ha ... Leggi su formatonews (Di domenica 26 dicembre 2021) Nella casa delVip, nella notte è nata una nuova coppia: siete curiosi di sapere di chi si tratta?è nata una nuova coppiaNella casa del GranVip sembra essere nata una nuova coppia. Nella notte si sono infuocati gli animi e dopo aver visto Soleil e Alex Belli questa è la volta di Sophie e Alessandro Basciano. Quest’ultimo appena entrato in casa non ha perso tempo e subito ha messo in atto le sue doti da seduttore. Sophie e Alessandro vicini L’ex tronista di Uomini e donne che fino alla scorsa settimana si era lasciata andare con l’imprenditore napoletano Gianmaria, ora si è lasciata andare con Alessandro. Ma è davvero nata una nuova coppia? leggi anche Miriana Trevisan: il figlio è geloso di lei, ecco il motivo Non appena Gianmaria ha ...

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - 47187297Bruna : RT @Alessia_ing: Ci stanno fregando tutti Se tolgono il contante saremo schiavi del grande fratello - Cesare6677 : RT @Alessia_ing: Ci stanno fregando tutti Se tolgono il contante saremo schiavi del grande fratello - 1862gigi : RT @Alessia_ing: Ci stanno fregando tutti Se tolgono il contante saremo schiavi del grande fratello - Malvy34087444 : RT @alessiaaall: Sophie: “mi sono rotta di questi flirt voglio fidanzarmi” Come direbbe Tommaso Zorzi “amore hai scambiato il grande frate… -