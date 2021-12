Gli tsunami creano campi magnetici prima che cambi il livello del mare (Di domenica 26 dicembre 2021) Un nuovo studio ha scoperto che il campo magnetico generato da uno tsunami può essere rilevato pochi minuti prima delle variazioni del livello del mare e potrebbe migliorare gli avvisi per le onde giganti. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 26 dicembre 2021) Un nuovo studio ha scoperto che il campo magnetico generato da unopuò essere rilevato pochi minutidelle variazioni deldele potrebbe migliorare gli avvisi per le onde giganti.

