Gli anziani over 80 non vaccinati sono 85 volte più a rischio di finire in terapia intensiva

Advertising

vaticannews_it : #25dicembre Nel messaggio natalizio prima della benedizione Urbi et Orbi, #PapaFrancesco ha ricordato terre scosse… - stanzaselvaggia : Io vorrei sempre ricordare che la maggior parte dei no-vax non nega l’esistenza del virus ma afferma che “tanto col… - antoniospadaro : A partire dal #25dicembre, NATALE, su @Netflix in tutto il mondo le 4 puntate della serie con #PapaFrancesco. Lo in… - PMurroccu : RT @Teresat73540673: Oggi,hanno intervistato i senza tetto,a pranzo,donati da Caritas e altri;vedere vecchietti italiani,gioire x un giorno… - Vik9617 : @sergio19692 @Densepistrophei @istsupsan Il grafico ha mostrato ciò penso da tempo: giustissimo convincere e spinge… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli anziani

Il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose "è 85 volte maggiore perover 80; 12,8 volte maggiore per la fascia 60 - 79 anni; 6,1 volte maggiore per i 40 - 59 enni. Questi i dati contenuti nel Report esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss) che integra il ......nelle Rsa, ai giovani Lapsus che si sono messi a disposizione e hanno accolto l'iniziativa con entusiasmo". Il tour proseguirà domani alla Rsa San Giuseppe con una dedica speciale per...Il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose ”è 85 volte maggiore per gli over 80; 12,8 volte maggiore per la fascia 60-79 anni; 6,1 volte maggiore per i 40-59 e ...Un anziano bolognese era stato ritrovato morto in casa lo scorso 18 aprile. Il cancello dell'appartamento, dove l'uomo viveva da solo, era stato lasciato aperto e dai cassetti mancavano il cellulare e ...