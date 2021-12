Gli anni Sessanta, la Dolce vita del cinema e delle auto, a partire dalla Flaminia presidenziale (Di domenica 26 dicembre 2021) Quello che potete leggere di seguito è il secondo episodio del viaggio a puntate sulle auto che hanno fatto la storia della nostra Repubblica a cura del regista e sceneggiatore Marco Tullio Giordana per il nostro giornale. Potete trovare la prima puntata qui. Il 1960 si apre fra grandi speranze e tensioni sociali che sfociano nei moti di luglio: morti a Reggio Emilia e Licata, feriti a Genova e in tutte le grandi città italiane che protestano contro il governo Tambroni ammiccante ai missini. A Roma il tenente colonnello Raimondo D’Inzeo comanda le cariche di cavalleria a Porta San Paolo, gli verranno perdonate solo grazie alla medaglia d’oro conquistata di lì a poco alle Olimpiadi (il fratello Piero si guadagna quella d’argento). Forse sono proprio le Olimpiadi a riportare la concordia e l’orgoglio nazionale: non solo per le 13 medaglie d’oro (leggendarie quelle ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 26 dicembre 2021) Quello che potete leggere di seguito è il secondo episodio del viaggio a puntate sulleche hanno fatto la storia della nostra Repubblica a cura del regista e sceneggiatore Marco Tullio Giordana per il nostro giornale. Potete trovare la prima puntata qui. Il 1960 si apre fra grandi speranze e tensioni sociali che sfociano nei moti di luglio: morti a Reggio Emilia e Licata, feriti a Genova e in tutte le grandi città italiane che protestano contro il governo Tambroni ammiccante ai missini. A Roma il tenente colonnello Raimondo D’Inzeo comanda le cariche di cavalleria a Porta San Paolo, gli verranno perdonate solo grazie alla medaglia d’oro conquistata di lì a poco alle Olimpiadi (il fratello Piero si guadagna quella d’argento). Forse sono proprio le Olimpiadi a riportare la concordia e l’orgoglio nazionale: non solo per le 13 medaglie d’oro (leggendarie quelle ...

Advertising

OndeFunky : Compiere gli anni senza invecchiare MAI! Auguri @mengonimarco - _Nico_Piro_ : #24dicembre #Afghanistan #Italia #COVID19 i miei figli di 5 e 9 anni hanno fatto la prima dose di vaccino, per loro… - stanzaselvaggia : Io vorrei sempre ricordare che la maggior parte dei no-vax non nega l’esistenza del virus ma afferma che “tanto col… - occhio_notizie : Compie gli anni oggi il giornalista Beppe Severgnini - CosedaMondo : RT @ChanceGardiner: Il totale dei morti segnalati a VAERS per tutti i tipi VACClNl in tutti gli anni fino al 2021 sono 29.859, di questi, 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli anni Come scegliere e servire il salmone Fondamentale è, come sempre, che gli ingredienti cui lo si accosta siano di alta qualità: che la ... E se vogliamo proporre un classicone anni Ottanta come le penne salmone e vodka, che anche questa sia ...

Dodici bottiglie per brindare al 2022 D'altra parte la Gran Bretagna vantava secoli addietro una rilevante produzione, che gli eventi ... Gusbourne Estate è un'azienda giovane, radicata ad Appledore, nel Kent, ma in pochi anni ha riscosso ...

Pensione opzione donna 2022: attenzione a quando si compiono gli anni Orizzonte Scuola 50 anni di Confindustria Lombardia Si è svolto lunedì 20 dicembre, alla Fondazione Feltrinelli a Milano, l’evento celebrativo dei 50 anni di Confindustria Lombardia. L’incontro ha visto la partecipazione del Presidente Francesco Buzzel ...

722 casi di Covid-19 oggi in Abruzzo Sono stati eseguiti 5596 tamponi molecolari e 29960 test antigenici. Nessun deceduto, 84825 i guariti (+89), 8938 gli attualmente positivi (+633), 134 i ricoverati in area medica (+2), 18 in terapia i ...

Fondamentale è, come sempre, cheingredienti cui lo si accosta siano di alta qualità: che la ... E se vogliamo proporre un classiconeOttanta come le penne salmone e vodka, che anche questa sia ...D'altra parte la Gran Bretagna vantava secoli addietro una rilevante produzione, cheeventi ... Gusbourne Estate è un'azienda giovane, radicata ad Appledore, nel Kent, ma in pochiha riscosso ...Si è svolto lunedì 20 dicembre, alla Fondazione Feltrinelli a Milano, l’evento celebrativo dei 50 anni di Confindustria Lombardia. L’incontro ha visto la partecipazione del Presidente Francesco Buzzel ...Sono stati eseguiti 5596 tamponi molecolari e 29960 test antigenici. Nessun deceduto, 84825 i guariti (+89), 8938 gli attualmente positivi (+633), 134 i ricoverati in area medica (+2), 18 in terapia i ...