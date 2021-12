Giugliano | Ciro morto schiacciato dall’ascensore Strazio e incredulità tra i parenti

(Di domenica 26 dicembre 2021) E’ ancora sotto choc la città diper la morte diLiotto, il 38enne spirato in ospedale dopo essere rimastodi casa, in via Aviere Mario Pirozzi. Questa mattina il centro cittadino si è risvegliato con la triste notizia della sua dipartita, avvenuta però due giorni fa, il giorno della Vigilia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tragedia di Natale a Giugliano: Il 24 dicembre scorso un ragazzo 38enne è morto schiacciato da un ascensore del palazzo in cui abitava ...GIUGLIANO – Tragico incidente a Giugliano nella mattina della Vigilia di Natale: 38enne morto dopo essere rimasto schiacciato dall'ascensore del palazzo in cui abitava, in via Aviere Mario Pirozzi. Ci ...