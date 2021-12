Giro d’Italia 2022, cambia il percorso della quarta tappa: si arriva sull’Etna dal versante Marco Pantani (Di domenica 26 dicembre 2021) cambia la quarta tappa del Giro d’Italia 2022. La prima frazione nel Bel Paese, dopo le prime tre giornate in Ungheria, partirà da Avola e giungerà sull’Etna come da programma originario, ma ci sono alcune importanti modifiche riguardo alla salita conclusiva che condurrà gli atleti in vetta al Vulvano (il traguardo è posto nei pressi del Rifugio Sapienza). Dopo il passaggio dal traguardo volante di Paternò, il gruppo non si dirigerà verso Ragalna come previsto, ma si muoverà verso Biancavilla (dove verrà installato un ulteriore sprint intermedio). Come rileva Spaziociclismo, i corridori prenderanno il “versante Marco Pantani”, un nuovo percorso inaugurato lo scorso luglio e dedicato all’indimenticato ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021)ladel. La prima frazione nel Bel Paese, dopo le prime tre giornate in Ungheria, partirà da Avola e giungeràcome da programma originario, ma ci sono alcune importanti modifiche riguardo alla salita conclusiva che condurrà gli atleti in vetta al Vulvano (il traguardo è posto nei pressi del Rifugio Sapienza). Dopo il passaggio dal traguardo volante di Paternò, il gruppo non si dirigerà verso Ragalna come previsto, ma si muoverà verso Biancavilla (dove verrà installato un ulteriore sprint intermedio). Come rileva Spaziociclismo, i corridori prenderanno il “”, un nuovoinaugurato lo scorso luglio e dedicato all’indimenticato ...

