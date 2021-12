Gianni Morandi è di nuovo in pericolo! “Ti ho detto che…”. il VIDEO compromettente (Di domenica 26 dicembre 2021) Gianni Morandi, famoso cantautore, in uno stato di crescente preoccupazione: la premura ci vuole sempre in tutte le cose VIDEO. Gianni Morandi è ritornato a postare la sua quotidianità sui… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 26 dicembre 2021), famoso cantautore, in uno stato di crescente preoccupazione: la premura ci vuole sempre in tutte le coseè ritornato a postare la sua quotidianità sui… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

fulgentesV : RT @diphylleiagrai: Le citazioni di Gianni Morandi sono ben accette in questa casa soprattutto se portano fagiolini - diphylleiagrai : Le citazioni di Gianni Morandi sono ben accette in questa casa soprattutto se portano fagiolini - Adriana74513789 : Buon Natale da Gianni Morandi e Anna - radiocalabriafm : GIANNI MORANDI - DOVE VA A FINIRE IL MIO AFFETTO - CCIAARIVLIG : RT @StampaSavona: Spotorno, pranzo al ristorante “Sirio” per Gianni Morandi e la moglie -