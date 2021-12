Giani in visita all' hub vaccinale del Mandela forum | Estendere l' obbligo vaccinale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giani visita

TOSCANA - La variante Omicron è ormai predominante in Toscana. Lo ha detto il presidente della Regione Eugenioin occasione dellaall'hub vaccinale del Mandela Forum a Firenze. L'avvento della nuova forma del Covid anche nella nostra regione è stato certificato dai laboratori dell'ospedale di ...La variante omicron è diventata dominante in Toscana . Ad ora infatti, secondo i dati forniti oggi da Eugeniodurante unaall'hub del Mandela Forum, sarebbe presente in Toscana per un 70% circa. Un numero che fa riflettere sulla grande diffusione dei contagi che c'è stata durante gli scorsi ...Significa che ormai il 70% dei contagi sono legati a questa nuova variante. Per la Toscana, dunque, nonostante l'impennata dei contagi, non si paventerebbero situazioni critiche tali da portare a poss ...Assunzione di ispettori per il controllo dei Green Pass e per il tracciamento: sono queste le richieste che il governatore della Toscana Eugenio Giani porterà al governo tramite la riunione con gli al ...