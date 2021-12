Giacomo Urtis | il segreto del “lifting della gallina” Ecco in cosa consiste

(Di domenica 26 dicembre 2021)sperimenta ilsu Giucas Casella: “è un trattamento molto di moda a Milano, lo fanno le modelle!”, rinomato chirurgo dei VIP, sperimenta il “” su Giucas Casella. A volere fortementeall’interno del loft di Cinecittà, fu proprio il mago ipnotista che impose la presenza del chirurgo come condizione ultima per rimanere all’internocasa. Dall’ingresso di, Giucas Casella si è sottoposto a svariati trattamenti di bellezza ma, proprio nelle ultime ore,svela ildelnon invasivo per eccellenza: un trattamento perfetto ...

Advertising

Rednerd6 : Famous e Plastic Surgery. Diventerò il nuovo Giacomo Urtis. - AnnaLui46773210 : @RCapruta Grande Giacomo Urtis ??? #Piazzapulita - Verusca34904548 : #Gfvip Domani speriamo di toglierci dalle palle uno tra Biagio o Miriana Salvate Giacomo Urtis - aaridaje : giacomo urtis il natale col cazzo che lo passa in famiglia lui lo fa ogni anno a cinecittà - Liliana92503192 : @Pier_e_Tommy tutti prelemi con giacomo urtis quando e al televoto -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Urtis

Al televoto ci sono Biagio D'Anelli, Miriana Trevisan e la coppia Valeria Marini -, che stanno partecipando come unico concorrente. Il pubblico da casa chi sceglierà per eliminarlo ...A raccontarlo è Gianmaria Antinolfi davanti ad un incredulo: ' E' successo a me! Vado in confessionale, apro la porta. Sai dove stanno le piramidi della porta? Apro, questo era ...Giacomo Urtis sperimenta il Lifting della Gallina su Giucas Casella: "è un trattamento molto di moda a Milano, lo fanno le modelle!" ...Dopo la visita in cucina di un paio di mesi fa, la casa del Gf Vip deve fare ancora una volta i conti con la visita di un topo. A raccontarlo è Gianmaria An ...