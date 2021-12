GFVip | chi è Wendy Kay | la madre dell’inarrestabile Soleil Sorgé

(Di domenica 26 dicembre 2021)è sicuramente la gieffina più contestata e amata di questa edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. L’influencer italo-americana ha sempre lasciato il segno nei reality a cui ha preso parte, in poche parole: o la si detesta o la si ama. Conoscete suaKay? Scopriamo qualcosa in più L'articolo

Advertising

LucaOsserva : Buongiorno alla regina indiscussa del gfvip. Buongiorno a chi la ama. #gfvip - bimbetommyzorzi : RT @Eyeinth06761349: Trovo spesso Soleil sgradevole, pero' devo ammettere che ha sempre dimostrato una grande sensibilita' ,senza mai cader… - sbodytoldme : RT @alessiaaall: Gianmaria l’unico che ha avuto le palle di sbroccare contro la vecchia, comodino chi? #gfvip - Eyeinth06761349 : Trovo spesso Soleil sgradevole, pero' devo ammettere che ha sempre dimostrato una grande sensibilita' ,senza mai ca… - Alessia71702475 : RT @Anna110980: Comunque ora tutti si stanno scocciando di Katia ed hanno ragione però c’è chi glielo dice in faccia e chi invece gli lecca… -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip chi

... nella notte è nata una nuova coppia: siete curiosi di sapere disi tratta? Nella casa del Gran ...: è nata una nuova coppia nella casa? Sophie ed Alessandro si sono molto avvicinati in questi ...... adesso però molti detrattori di Alex Belli hanno cambiato idea e c'è addiritturadice di ... Vi piace l'idea della Pantera del Sud America alSoleil Sorgé è sicuramente la gieffina più contestata e amata di questa edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. L'influencer Inseparabili e con la stessa ironia, conosciamo me ...Gf Vip 6, Biagio D’Anelli lascia la fidanzata in diretta: “Sono single!”. E con Miriana Trevisan…. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.