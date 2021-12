Gf Vip, nuovo inquilino nella casa? Gianmaria: “Un topo mi è saltato addosso” (VIDEO) (Di domenica 26 dicembre 2021) Dopo la visita in cucina di un paio di mesi fa, la casa del Gf Vip deve fare ancora una volta i conti con la visita di un topo. A raccontarlo è Gianmaria Antinolfi davanti ad un incredulo Giacomo Urtis: “E’ successo a me! Vado in confessionale, apro la porta. Sai dove stanno le piramidi della porta? Apro, questo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, il microfono degli autori è aperto: clamorosa bestemmia in diretta (VIDEO) Gf Vip, Soleil contro Gianmaria “Non sai limonare senza bere. Sei disperato…” (VIDEO) Gf Vip, volano stracci in treno tra Alex Belli e Delia Duran: lei lancia la fede Gf Vip, Soleil e Sophie sulla new entry Alessandro: “Che false che siamo…” ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 26 dicembre 2021) Dopo la visita in cucina di un paio di mesi fa, ladel Gf Vip deve fare ancora una volta i conti con la visita di un. A raccontarlo èAntinolfi davanti ad un incredulo Giacomo Urtis: “E’ successo a me! Vado in confessionale, apro la porta. Sai dove stanno le piramidi della porta? Apro, questo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gf Vip, il microfono degli autori è aperto: clamorosa bestemmia in diretta () Gf Vip, Soleil contro“Non sai limonare senza bere. Sei disperato…” () Gf Vip, volano stracci in treno tra Alex Belli e Delia Duran: lei lancia la fede Gf Vip, Soleil e Sophie sulla new entry Alessandro: “Che false che siamo…” ...

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - redazionerumors : Back to School, i vip tornano sui banchi. Chi sono i 25 “ripetenti” del nuovo programma di Italia Uno?… - centroasociale : perché quando ho avuto la fortuna di incontrarlo di nuovo è stato davvero il più gentile e carino del mondo quindi… - infoitcultura : L’Eredità ha un nuovo ‘valletto’, vip: “In passato non ha funzionato” - Karis24IT : #coco ...ed io che pensavo a Francesco Coco nuovo concorrente al GF vip #gfvip -