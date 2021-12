GF Vip, lutto per Alessandro Basciano: morto il nonno (Di domenica 26 dicembre 2021) Alessandro Basciano, uno degli ultimi concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello Vip, ha subito un lutto proprio nel giorno di Natale. Come spiegato dalla sorella su Instagram, è venuto a mancare il loro nonno: cosa succederà adesso? Gli autori comunicheranno ad Alessandro questa triste notizia? Momento davvero molto delicato per Alessandro Basciano. L’ex tentatore di Temptation Island, entrato nella casa del Grande Fratello Vip poco più di una settimana fa, ha subito un lutto molto grave, di cui ancora non gli è stata data comunicazione. La sorella di Alessandro, su Instagram, ha comunicato che il loro nonno è venuto a mancare proprio nel giorno di Natale. La notizia, pubblicata sui social, ha fatto subito ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 26 dicembre 2021), uno degli ultimi concorrenti entrati nella casa del Grande Fratello Vip, ha subito unproprio nel giorno di Natale. Come spiegato dalla sorella su Instagram, è venuto a mancare il loro: cosa succederà adesso? Gli autori comunicheranno adquesta triste notizia? Momento davvero molto delicato per. L’ex tentatore di Temptation Island, entrato nella casa del Grande Fratello Vip poco più di una settimana fa, ha subito unmolto grave, di cui ancora non gli è stata data comunicazione. La sorella di, su Instagram, ha comunicato che il loroè venuto a mancare proprio nel giorno di Natale. La notizia, pubblicata sui social, ha fatto subito ...

