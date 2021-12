Gf vip, lutto improvviso nella Casa: cosa accadrà ora? L’annuncio (Di domenica 26 dicembre 2021) Gf vip, lutto improvviso che cosa accadrà ora? Un grave dispiacere ha colpito uno degli inquilini della Casa. GF VIPGf vip, lutto improvviso per uno dei concorrenti all’interno della Casa, che cosa farà adesso? Ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime ore. Purtroppo è già successo in passato; alcuni ex inquilini del reality hanno deciso di abbandonare lo show a causa della morte di amici o familiari all’esterno. Ricordiamo il caso di Adriana Volpe, nel 2020, che ad un passo dalla fine del programma ha lasciato tutto dopo esser venuta a conoscenza della morte di suo suocero. Diversa, invece, la situazione di Dayane Mello che nella scorsa edizione ha perso il ... Leggi su chenews (Di domenica 26 dicembre 2021) Gf vip,che? Un grave dispiacere ha colpito uno degli inquilini della. GF VIPGf vip,per uno dei concorrenti all’interno della, chefarà adesso? Eccopotrebbe accadere nelle prossime ore. Purtroppo è già successo in passato; alcuni ex inquilini del reality hanno deciso di abbandonare lo show a causa della morte di amici o familiari all’esterno. Ricordiamo il caso di Adriana Volpe, nel 2020, che ad un passo dalla fine del programma ha lasciato tutto dopo esser venuta a conoscenza della morte di suo suocero. Diversa, invece, la situazione di Dayane Mello chescorsa edizione ha perso il ...

Advertising

Tuttogossipnews : #GFVip, lutto per #AlessandroBasciano: parla sua sorella – FOTO ?? - zazoomblog : Gf Vip 5 lutto per Rosalinda Cannavò: il tenero ricordo sui social - #lutto #Rosalinda #Cannavò: #tenero - IsaeChia : #GfVip 5, lutto per Rosalinda Cannavò: il tenero ricordo sui social L’attrice ha pubblicato un’immagine che la rit… - zazoomblog : GF Vip 6 lutto per uno dei protagonisti: l’annuncio sui social – FOTO - #lutto #protagonisti: #l’annuncio - zazoomblog : Lutto al Grande Fratello Vip il disperato annuncio: il concorrente abbandona? - #Lutto #Grande #Fratello… -