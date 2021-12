GF Vip 6, Soleil Sorge si commuove per Dayane Mello: “Ecco cosa vorrei” (Di domenica 26 dicembre 2021) Nella sesta edizione del Grande Fratello Vip si sta trascorrendo il Natale con serenità, ma anche un pizzico di malinconia. In un momento di sconforto, Soleil Sorge ha parlato della sua amica Dayane Mello. La modella brasiliana è da poco uscita da La Fazenda, dove ne ha vissute di cotte e di crude. Tornata a casa, Dayane ha allontanato tutte le voci sullo stupro subito. Ad ogni modo, Soleil si è commessa mentre parlava di lei e vorrebbe rivederla. Grande Fratello Vip 6: le parole di Soleil In queste ore, Soleil Sorge ha stupito i telespettatori quando, in un momento di malinconia, ha tirato in ballo Dayane Mello. Si trovava a parlare con Biagio D’Anelli, il quale conosce molto bene anche lui la modella ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 dicembre 2021) Nella sesta edizione del Grande Fratello Vip si sta trascorrendo il Natale con serenità, ma anche un pizzico di malinconia. In un momento di sconforto,ha parlato della sua amica. La modella brasiliana è da poco uscita da La Fazenda, dove ne ha vissute di cotte e di crude. Tornata a casa,ha allontanato tutte le voci sullo stupro subito. Ad ogni modo,si è commessa mentre parlava di lei e vorrebbe rivederla. Grande Fratello Vip 6: le parole diIn queste ore,ha stupito i telespettatori quando, in un momento di malinconia, ha tirato in ballo. Si trovava a parlare con Biagio D’Anelli, il quale conosce molto bene anche lui la modella ...

