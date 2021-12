Gf Vip 6, lutto per Alessandro Basciano: l’annuncio della sorella (Di domenica 26 dicembre 2021) Grave lutto per Alessandro Basciano. Il nonno infatti è venuto a mancare proprio ieri, giorno di Natale. Il triste annuncio è stato dato dalla sorella dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Giorgia Nicole: In questo giorno di festa te ne sei andato… mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto. Sembrerebbe che Alessandro, attualmente concorrente del Gf Vip 6, non sia ancora stato informato. Ieri l’ex corteggiatore ha ricevuto un dolce videomessaggio da parte del figlio. Da parte di tutto lo staff di IsaeChia, sentite condoglianze alla famiglia Basciano. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di domenica 26 dicembre 2021) Graveper. Il nonno infatti è venuto a mancare proprio ieri, giorno di Natale. Il triste annuncio è stato dato dalladell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Giorgia Nicole: In questo giorno di festa te ne sei andato… mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto. Sembrerebbe che, attualmente concorrente del Gf Vip 6, non sia ancora stato informato. Ieri l’ex corteggiatore ha ricevuto un dolce videomessaggio da parte del figlio. Da parte di tutto lo staff di IsaeChia, sentite condoglianze alla famiglia. L'articolo proviene da Isa e Chia.

