GF Vip 6, Lulù sotto attacco: "Vipere travestite da angioletti" (Di domenica 26 dicembre 2021) . Clamorosa svolta all'interno della Casa, cambiano anche le alleanze? Nemmeno l'atmosfera gioiosa del Natale è riuscita a far scomparire dalla Casa del GF Vip 6 certe tensioni sempre latenti ma anche sempre pronte ad esplodere. E ancora una volta nel mirino finiscono le sorelle Selassié, L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Vip Lulù GF Vip, svelato scopo della Nave dell'Amore: in arrivo le vecchie coppie? ... come quella regalata a Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié . In effetti sera molto strano il fatto che ...spiegato che in un primo momento gli autori avevano pensato di ospitare vecchie coppie del GF Vip ...

Manila rimprovera Lulù e Clarissa sbotta: "Vipera, la tua falsità non ha confini!" Momenti di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip . Manila Nazzaro ha rimproverato Lulù Selassiè perché non ha lavato i piatti scatenando il duro commento di Clarissa che ha attaccato l'ex Miss Italia. Manila "presa di mira" da Clarissa: "Vipera ...

GF Vip ventiquattresima puntata: Jessica, Patrizia e Lulù in nomination leggo.it ... come quella regalata a Manuel Bortuzzo eSelassié . In effetti sera molto strano il fatto che ...spiegato che in un primo momento gli autori avevano pensato di ospitare vecchie coppie del GF...Momenti di tensione nella Casa del Grande Fratello. Manila Nazzaro ha rimproveratoSelassiè perché non ha lavato i piatti scatenando il duro commento di Clarissa che ha attaccato l'ex Miss Italia. Manila "presa di mira" da Clarissa: "Vipera ...