Gf Vip 5, lutto per Rosalinda Cannavò: il tenero ricordo sui social (Di domenica 26 dicembre 2021) lutto per Rosalinda Cannavò nel giorno di Natale. La protagonista del Gf Vip 5 e ora conduttrice di Casa Chi, ieri, ha annunciato la morte della sua cara nonna via social. L’attrice ha condiviso nelle sue storie Instagram una foto in bianco e nero che la ritrae insieme alla nonna ed ha scritto: “Ciao nonna. Voglio ricordare di te questo gesto di affetto spontaneo e inaspettato mentre scattavamo una foto poco tempo fa. Oggi hai smesso di soffrire” Un triste momento nei giorni di festa per la Cannavò che attualmente sta passando le festività natalizie con la famiglia del fidanzato Andrea Zenga. Nei giorni scorsi l’ex concorrente del Gf Vip 5 ha comunicato che dopo i giorni nelle Marche sarebbe andata a trovare la sua famiglia in Sicilia. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di domenica 26 dicembre 2021)pernel giorno di Natale. La protagonista del Gf Vip 5 e ora conduttrice di Casa Chi, ieri, ha annunciato la morte della sua cara nonna via. L’attrice ha condiviso nelle sue storie Instagram una foto in bianco e nero che la ritrae insieme alla nonna ed ha scritto: “Ciao nonna. Voglio ricordare di te questo gesto di affetto spontaneo e inaspettato mentre scattavamo una foto poco tempo fa. Oggi hai smesso di soffrire” Un triste momento nei giorni di festa per lache attualmente sta passando le festività natalizie con la famiglia del fidanzato Andrea Zenga. Nei giorni scorsi l’ex concorrente del Gf Vip 5 ha comunicato che dopo i giorni nelle Marche sarebbe andata a trovare la sua famiglia in Sicilia. L'articolo proviene da Isa e Chia.

