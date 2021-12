Germania, l’ospedale Humanitas di Rozzano tra i vincitori dell’Esge Medtronic Ai Research Award (Di domenica 26 dicembre 2021) La Società Europea di Endoscopia Gastrointestinale Esge (European Society of Gastrointestinal Endoscopy) in collaborazione con Medtronic, ha annunciato i vincitori del premio Artificial Intelligence (AI) Research Award Phase I 2020: un riconoscimento nato per supportare la ricerca sull’Intelligenza Artificiale applicata al campo della colonscopia. Tra i vincitori, un centro d’eccellenza italiano: l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, che si è aggiudicato cinque moduli di endoscopia intelligente GI Genius e 8mila Euro. Il centro milanese ha ottenuto l’ambito AI Research Award grazie allo studio CERTAIN, con l’obiettivo di determinare l’eventuale effetto sinergico derivante da meccanismi complementari di miglioramento della detection ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 dicembre 2021) La Società Europea di Endoscopia Gastrointestinale Esge (European Society of Gastrointestinal Endoscopy) in collaborazione con, ha annunciato idel premio Artificial Intelligence (AI)Phase I 2020: un riconoscimento nato per supportare la ricerca sull’Intelligenza Artificiale applicata al campo della colonscopia. Tra i, un centro d’eccellenza italiano: l’Istituto Clinicodi, che si è aggiudicato cinque moduli di endoscopia intelligente GI Genius e 8mila Euro. Il centro milanese ha ottenuto l’ambito AIgrazie allo studio CERTAIN, con l’obiettivo di determinare l’eventuale effetto sinergico derivante da meccanismi complementari di miglioramento della detection ...

