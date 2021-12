Gal Gadot le sue foto dal set di Wonder Woman 1984 su Instagram tra risate e relax (Di domenica 26 dicembre 2021) Gal Gadot ha celebrato l'anniversario della distribuzione di Wonder Woman 1984 con la condivisione su Instagram di alcune foto del backstage del film. Un anno fa, il 25 dicembre 2020, Wonder Woman 1984 usciva nelle sale di tutto il mondo e su HBO Max. Adesso, a distanza di dodici mesi, Gal Gadot ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto dal dietro le quinte del film per festeggiare questo importante primo anniversario! Attraverso il profilo Instagram, Gal Gadot ha celebrato Wonder Woman 1984 e ha scritto: "WW84 ha compiuto un anno! Non ci credo che sia già trascorso un anno dall'uscita di ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 dicembre 2021) Galha celebrato l'anniversario della distribuzione dicon la condivisione sudi alcunedel backstage del film. Un anno fa, il 25 dicembre 2020,usciva nelle sale di tutto il mondo e su HBO Max. Adesso, a distanza di dodici mesi, Galha condiviso sul suo profiloalcunedal dietro le quinte del film per festeggiare questo importante primo anniversario! Attraverso il profilo, Galha celebratoe ha scritto: "WW84 ha compiuto un anno! Non ci credo che sia già trascorso un anno dall'uscita di ...

