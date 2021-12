Freedom Oltre Il Confine anticipazioni puntata 26 dicembre 2021 (Di domenica 26 dicembre 2021) Freedom Oltre IL Confine anticipazioni. Domenica 26 dicembre 2021 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La seconda puntata di Freedom Oltre il Confine partirà anche stasera con un viaggio tra i segreti della mente umana, alla scoperta di un disturbo molto particolare. La Sindrome del Viaggiatore o Sindrome di Wanderlust colpisce tutti coloro che vivono ogni giornata con l’irrefrenabile desiderio di partire e visitare luoghi lontani e affascinanti. Sebbene all’apparenza possa sembrare un problema da poco, bisogna ricordare che il 10 per cento degli italiani ha ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 26 dicembre 2021)IL. Domenica 26torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi edel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING La secondadiilpartirà anche stasera con un viaggio tra i segreti della mente umana, alla scoperta di un disturbo molto particolare. La Sindrome del Viaggiatore o Sindrome di Wanderlust colpisce tutti coloro che vivono ogni giornata con l’irrefrenabile desiderio di partire e visitare luoghi lontani e affascinanti. Sebbene all’apparenza possa sembrare un problema da poco, bisogna ricordare che il 10 per cento degli italiani ha ...

