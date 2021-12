Formia | Consiglio comunale | il 28-29 dicembre 2021

(Di domenica 26 dicembre 2021) Il signor presidente deldi, avvocato Pasquale Cardillo Cupo, ha convocato un’adunanza della massima assise cittadina; due le possibilità di riunione: in primo appello il 28alle ore 16:00; in secondo, il giorno seguente, il 29, alle ore 17. Ben 14 gli asterischi tematici all’attenzione dei consiglieri comunali che, in presenza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, affronteranno argomenti importanti ed interessanti. Buon lavoro a tutti. su Il Corriere della Città.

Due settimane fa, sudei suoi vertici provinciali ha preso una pausa di riflessione . Perché c'erano in mezzo le elezioni Provinciali: troppi nodi ancora aperti nel centrodestra. A, ......all'elezione di un consigliere di Fratelli d'Italia (Raimondo Tiero) alla Presidenza del... alla fine, cambia poco o nulla con il presupposto politico che abbiamo indicato noi a" Non ...SUD PONTINO – Il Presidente del Consiglio comunale di Formia Pasquale Cardillo Cupo ha convocato l’Assise pubblica per martedì prossimo 28 dicembre alle 16 ed occorrendo in seconda convocazione per m ...Con una nota trasmessa a mezzo stampa questa mattina, il Comune di Formia ha diramato l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, che si terrà in ...