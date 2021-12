Formazioni ufficiali Aston Villa-Chelsea | Premier League 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 26 dicembre 2021) Ledi, match della diciannovesima giornata di. Tutto pronto per questa sfida con le due squadre a caccia dei tre punti in palio in un Boxing Day segnato dai tanti casi Covid. Tra questi anche la positività di Steven Gerrard, che salterà il match contro Tuchel. Di seguito, ecco le sceltedi formazione dei due allenatori. Le: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett, Sanson, Douglas Ruiz, Ramsey, Buendia, Ings, Watkins.: Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Alonso; Mount, Pulisic, Hudson-Odoi. ...