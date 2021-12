Fondi | riapre l’area fitness “Tempio di Iside” | sarà gestita dall’associazione Il Magazzino

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 26 dicembre 2021)– Torna a viveredi” di via Greci a. A gestirla, da oggi e fino a scadenza dei termini, l’associazione “Il”, aggiudicataria di un avviso pubblicato dal Parco naturale regionale dei Monti Aurunci. L’ampio sito, dotato di attrezzi, giostre e tavoli da pic-nic, dal 23 dicembre è aperto dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00. In estate, naturalmente, entrerà in vigore il nuovo orario chepreventivamente comunicato sui canali istituzionali. Il sodalizio presieduto da Paolo Campobasso si occuperà della manutenzione, dell’apertura, della chiusura e della sorveglianza delma anche di apportare piccole migliorie, con il supporto e la collaborazione ...