Fiorentina, Vlahovic nel mirino di tanti club: il serbo pretende un mega ingaggio (Di domenica 26 dicembre 2021) Il futuro di Dusan Vlahovic è pieno di punti interrogativi. L’unica certezza al momento è il contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 2023, che l’attaccante serbo ha detto di non aver intenzione di rinnovarlo, o meglio lo ha fatto capire attraverso richieste economiche folli. Sempre di natura finanziaria sono i problemi che rendono difficile un suo trasferimento. Come riporta il Daily Star, Vlahovic vorrebbe infatti uno stipendio pari a circa 230mila euro a settimana. Considerando che la squadra che vorrà acquistarlo dovrà sborsare anche 70 milioni di euro (all’incirca) per soddisfare la Fiorentina, appare piuttosto improbabile un suo addio immediate. Tra i club interessati spicca la Juventus, ma anche il Manchester City e altre big inglesi quali Arsenal, Tottenham e Chelsea. ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021) Il futuro di Dusanè pieno di punti interrogativi. L’unica certezza al momento è il contratto che lo lega allafino al 2023, che l’attaccanteha detto di non aver intenzione di rinnovarlo, o meglio lo ha fatto capire attraverso richieste economiche folli. Sempre di natura finanziaria sono i problemi che rendono difficile un suo trasferimento. Come riporta il Daily Star,vorrebbe infatti uno stipendio pari a circa 230mila euro a settimana. Considerando che la squadra che vorrà acquistarlo dovrà sborsare anche 70 milioni di euro (all’incirca) per soddisfare la, appare piuttosto improbabile un suo addio immediate. Tra iinteressati spicca la Juventus, ma anche il Manchester City e altre big inglesi quali Arsenal, Tottenham e Chelsea. ...

Advertising

sportface2016 : #Fiorentina, #Vlahovic nel mirino di tanti club: il serbo pretende un mega ingaggio - TUTTOJUVE_COM : Sky - La Fiorentina chiede 70 miliono per Vlahovic. Difficilmente l'attaccante partirà a gennaio - Profilo3Marco : RT @CampeonatoItal1: Artilharia da Série A no ano de 2021: ????Vlahovic (Fiorentina) 33?? ????Immobile (Lazio) 24?? ????Lautaro (Inter) 22?? ????Z… - fantacalcioLFA : ?? Quale destino per l'attaccante viola? Resterà alla @acffiorentina o è destinato a cambiar maglia? #Vlahovic… - infoitsport : Sky - La Fiorentina chiede 70 miliono per Vlahovic. Difficilmente l'attaccante partirà a gennaio -