Fiorentina | Premier più lontana per Vlahovic | lo stipendio fa paura

(Di domenica 26 dicembre 2021) Dusanpiù lontano dallaLeague. Le richieste del bomber dellaspaventano le squadre inglesi Quale futuro per Dusan? Il bomber dellaè richiestissimo sul mercato dove, oltre alla Juve, è seguito anche da diversi club diLeague. Le società inglesi, secondo quanto riferisce il Daily Star, difficilmente però affonderanno il colpo. I 12 milioni di sterline richiesti dal serbo come, infatti, sono ritenuti eccessivi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

vincere la classifica cannonieri (attualmente è primo con 16 gol) e portare lain ... Dal Bayern alla: le opzioni estere I numeri di Vlahovic naturalmente non stanno passando ...Vlahovic Juve, anche la Premier si tira indietro: richieste troppo esose da parte dell'attaccante della Fiorentina Quale futuro per Dusan Vlahovic? Il bomber della Fiorentina è richiestissimo sul merc ...L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic avrebbe avanzato le proprie richieste alle società di Premier League: ingaggio da capogiro ...