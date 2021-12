Fiocco rosa in casa Genoa, Criscito è di nuovo papà: è nata Alice (Di domenica 26 dicembre 2021) Fiocco rosa in casa Genoa. Il capitano, Mimmo Criscito, è infatti diventato papà per la terza volta. La moglie Pamela ha dato alla luce Alice, la prima figlia femmina. A dare la notizia è stato il club rossoblù con un post su Instagram, seguito dai tantissimi messaggi di auguri mandati da tifosi, compagni di squadra e altri sportivi. Lo stesso Criscito, sui social, ha postato una foto raccontando queste ore del parto, con la moglie positiva al Covid: “Ancora una volta hai dimostrato quanto sei forte amore mio. Affrontare un parto da positiva e da sola non è facile, ma tu sei stata una forza della natura. Finalmente Alice è con noi e giustamente essendo una femminuccia te l’ha fatta sudare un po’. Dispiace tantissimo non essere lì ... Leggi su sportface (Di domenica 26 dicembre 2021)in. Il capitano, Mimmo, è infatti diventatoper la terza volta. La moglie Pamela ha dato alla luce, la prima figlia femmina. A dare la notizia è stato il club rossoblù con un post su Instagram, seguito dai tantissimi messaggi di auguri mandati da tifosi, compagni di squadra e altri sportivi. Lo stesso, sui social, ha postato una foto raccontando queste ore del parto, con la moglie positiva al Covid: “Ancora una volta hai dimostrato quanto sei forte amore mio. Affrontare un parto da positiva e da sola non è facile, ma tu sei stata una forza della natura. Finalmenteè con noi e giustamente essendo una femminuccia te l’ha fatta sudare un po’. Dispiace tantissimo non essere lì ...

777PARTENERS : RT @enrica_corti: Fiocco rosa in casa Genoa! ?? Benvenuta Alice, complimenti capitano! @mimmo_criscito4 - LPincia : RT @enrica_corti: Fiocco rosa in casa Genoa! ?? Benvenuta Alice, complimenti capitano! @mimmo_criscito4 - AllenatoreM : Fiocco rosa in casa Criscito: nata la piccola Alice #Criscito #Genoa - enrica_corti : Fiocco rosa in casa Genoa! ?? Benvenuta Alice, complimenti capitano! @mimmo_criscito4 - buoncalcio : #Genoa, fiocco rosa in casa #Criscito: è nata la piccola Alice -