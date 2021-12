Finco in Argentina per la riabilitazione | ' Grazie a chi gli ha salvato la vita'

(Di domenica 26 dicembre 2021) Il campionato italiano Peroni Top 10 di rugby è fermo, ma per le festività natalizie si è fatto il regalo più bello. Il ritorno a casa, in, di Ramiro. Il 29enne sfortunato trequarti ...

La Gazzetta dello Sport

Il campionato italiano Peroni Top 10 di rugby è fermo, ma per le festività natalizie si è fatto il regalo più bello. Il ritorno a casa, in, di Ramiro. Il 29enne sfortunato trequarti centro del Viadana colpito da emorragia cerebrale a Roma il 14 marzo nella gara contro la Lazio. Il ritorno ? 'Ramiro è partito da Roma il 23 ...