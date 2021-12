(Di domenica 26 dicembre 2021) La serie tv con Alessandra Martines è un appuntamento fisso di Natale, ma dove e quando vederlo non è piaciuto ai fan L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Enchanted_24 : E domani notte 'Sorellina e il Principe del sogno' e 'Fantaghirò' contemporaneamente sempre ad orari improponibili. Ma il senso del pudore? - Enchanted_24 : Il crimine di Mediaset di mettere 'Desideria e l'anello del drago' su Italia 1 e 'Fantaghirò' su canale 5 di notte e contemporaneamente. - infoitcultura : Fantaghirò di notte, la rivolta dei fan piega Mediaset: il regalo per i 30 anni - ParliamoDiNews : Fantaghirò di notte, la rivolta dei fan piega Mediaset: il regalo per i 30 anni #fantaghirò #notte #rivolta #piega… - Urulox : @arteapotstudio Tanto necessario quanto fantaghirò alle due di notte -

nel 2021 va in onda die questo ha scatenato la furia dei fan. Stando alla programmazione attuale, infatti,andrà in onda su Canale 5 in piena. Tra la Vigilia e ...... domenica 26 dicembre dalle 3:41 su Canale 53, martedì 28 dicembre dalle 2:38 su Canale 54, giovedì 30 dicembre dall'1:48 su Canale 5 La programmazione parte nelladi ...