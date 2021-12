(Di lunedì 27 dicembre 2021) Non c?è convalida del fermo di GiuseppedeldiVitale(attualmente in ospedale dopo aver subito un attentato camorristico).Questa...

Advertising

mattinodinapoli : Faida a Fuorigrotta, a Napoli libero il figlio del boss Troncone - zazoomblog : Agguato a Napoli il figlio del boss Troncone fermato per evitare lesplosione di una nuova faida a Fuorigrotta -… - sudreporter : #Napoli, agguato di #Natale: crivellato di colpi il boss di Fuorigrotta -

Ultime Notizie dalla rete : Faida Fuorigrotta

...dopo l'agguato ai danni del boss Vitale Troncone, impedendo al figlio Vitale di mettere in atto rappresaglie e 'colpi di testa' che potrebbero portare ad una nuova e sanguinosanel ......il gip del Tribunale di Napoli ha accolto la richiesta sei penalisti Antonio Abet e Andrea Lucchetta e non ha convalidato il fermo né ha emesso misura cautelare a carico del ventenne di. ...Non c'è convalida del fermo di Giuseppe Troncone , figlio del boss di Fuorigrotta Vitale Troncone (attualmente in ospedale dopo aver subito un attentato camorristico). Questa mattina il gip del Tribun ...Non c’è convalida del fermo di Giuseppe Troncone, figlio del boss di Fuorigrotta Vitale Troncone (attualmente in ospedale dopo aver subito un attentato camorristico). Questa mattina il gip del Tribuna ...