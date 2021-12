F1, Toto Wolff: “Lewis Hamilton in silenzio? Non ha parole”. E smette di seguire la Mercedes… (Di domenica 26 dicembre 2021) Lewis Hamilton non pubblica contenuti su Instagram dallo scorso 11 dicembre, giorno delle qualifiche del GP di Abu Dhabi. Successivamente al rocambolesco epilogo della gara conclusiva del Mondiale F1, il britannico non è stato più attivo sugli amati social network e non segue neanche un profilo (vanta zero “following”, non è più follower nemmeno della Mercedes). Il sette volte Campione del Mondo è ancora scottato da quanto successo sul circuito di Yas Marina, col sorpasso subito da Max Verstappen nel corso dell’ultimo giro. La lunga coda post Gran Premio, con il doppio reclamo della scuderia anglo-tedesca per quanto successo in regime di safety car prima della decisiva ripartenza, ha generato ulteriori polemiche e non ha calmato gli animi. F1, la Mercedes fa esordire il suo motore in vista del 2022. La W13 inizia a prendere forma Toto ... Leggi su oasport (Di domenica 26 dicembre 2021)non pubblica contenuti su Instagram dallo scorso 11 dicembre, giorno delle qualifiche del GP di Abu Dhabi. Successivamente al rocambolesco epilogo della gara conclusiva del Mondiale F1, il britannico non è stato più attivo sugli amati social network e non segue neanche un profilo (vanta zero “following”, non è più follower nemmeno della Mercedes). Il sette volte Campione del Mondo è ancora scottato da quanto successo sul circuito di Yas Marina, col sorpasso subito da Max Verstappen nel corso dell’ultimo giro. La lunga coda post Gran Premio, con il doppio reclamo della scuderia anglo-tedesca per quanto successo in regime di safety car prima della decisiva ripartenza, ha generato ulteriori polemiche e non ha calmato gli animi. F1, la Mercedes fa esordire il suo motore in vista del 2022. La W13 inizia a prendere forma...

