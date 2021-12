F1 | Mick Schumacher | ' Bello il documentario su papà | ma fatico a guardarlo'

Advertising

Agenzia_Ansa : Mick Schumacher, figlio di Michael, sarà uno dei piloti di riserva della Ferrari nella stagione 2022 di Formula 1,… - Eurosport_IT : Un nuovo Schumacher in Ferrari ?? Mick, figlio di Michael, la prossima stagione avrà un doppio ruolo nel Mondiale… - SkySportF1 : Mick Schumacher sarà il pilota di riserva della Ferrari: l'annuncio di Binotto #SkyMotori #F1 #Formula1 - Luxgraph : F1, Mick Schumacher: 'Non è facile guardare il documentario su papà' - mauro_crescenzo : Il passato che ritorna: Mick Schumacher, figlio di Michael, terzo pilota della Ferrari nel 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Mick Schumacher

ROMA - Tra i piloti esordienti nell'ultima stagione di F1 c'era anche, figlio del leggendario Michael. Un peso sulle spalle non indifferente con il quale il 22enne ha dovuto fare i conti e con cui dovrà convivere, con ogni probabilità, anche in futuro. ...ROMA -è stato tra i protagonisti dell'ultima stagione di al volante della Haas. Nonostante non abbia mai concluso un Gp tra i primi dieci, il figlio del leggendario Michael ha dimostrato di ...Il pilota della Haas ha ammesso di non riuscire a guardare con serenità il documentario Netflix sul papà Michael per via delle emozioni che gli scatena.ASCOLTA Il pilota della Haas, Mick Schumacher, ha ammesso che è stato estremamente difficile per lui guardare il documentario su suo padre In un’intervista concessa al Frankfurter Allgemeine Zeitung, ...