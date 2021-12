Esplosione in una palazzina a Imperia, giovane rimane ferito (Di domenica 26 dicembre 2021) Ha acceso la luce nel proprio appartamento, al piano rialzato di una palazzina di tre piani, e ha innescato un’Esplosione per la presenza di gas fuoriuscito da una bombola usata per cucinare: è accaduto... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 dicembre 2021) Ha acceso la luce nel proprio appartamento, al piano rialzato di unadi tre piani, e ha innescato un’per la presenza di gas fuoriuscito da una bombola usata per cucinare: è accaduto...

