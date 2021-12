Energia | cambiamo rotta e sfruttiamo i nostri pozzi Scrive Bonanni

Leggi su formiche

(Di domenica 26 dicembre 2021) È surreale quello che succede in Italia: scoprire nel nostro territorio nazionale giacimenti di petrolio e gas non è una festa come avverrebbe in qualsiasi luogo del mondo, ma un lutto. Infatti tre anni fa il primo governo Conte con un decreto ha limitato pesantemente estrazioni e ricerche del petrolio e gas, condizionato dalla sindrome “nimby” e da pulsioni pseudo-ambientalistiche, ed il risultato di queste decisioni ancora operanti, continua a mettere in difficoltà famiglie ed imprese a causa di esorbitanti rincari in atto di gas e petroli, a spingere in alto l’inflazione. Come se non bastasse assistiamo alla riapertura delle centrali a carbone di Monfalcone e di La Spezia per fronteggiare la crisi delle forniture di gas per la produzione dielettrica. Nessuno solleva il tema, e qualcuno dovrà pur spiegarci del perché in questi frangenti di fortissimi aumenti ...