Emozioni di Sport – 2021: Italia 1 ripercorre lo straordinario anno degli Azzurri (Di domenica 26 dicembre 2021) Marcell Jacobs L'anno che sta per concludersi resterà nella storia Sportiva dell'Italia, mai così in alto come nel 2021. Un'annata che Italia 1 ha deciso di celebrare, questa sera in seconda serata dopo la mezzanotte, con Emozioni di Sport – 2021, un racconto che ripercorre i momenti, i fatti e i personaggi che hanno reso irripetibile lo Sport azzurro. E' stato rinominato l'anno dei record perché mai come nel 2021 l'Italia ha dominato in ogni disciplina. Tutto è cominciato l'11 luglio dallo stadio Wembley di Londra, dove la Nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini porta a termine una cavalcata vincente, battendo – in casa sua – l'Inghilterra ...

