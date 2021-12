Eleonora Daniele | grave lutto in famiglia | il ricordo commovente

Advertising

Lutto in famiglia per. È stata la stessa conduttrice di Storie Italiane ad annunciarlo sui social attraverso un lungo post pubblicato su Instagram a tarda mattina del 26 dicembre. Nella notte tra Natale e ...Nella notte tra Natale e Santo Stefano, la conduttrice di Storie Italiane (Rai Uno),, è stata colpita da un grave lutto : la padovana ha perso l'amata zia Elsa, spentasi nelle scorse ore. A dare l'annuncio della triste notizia è stata la medesima giornalista, ...Lutto in famiglia per Eleonora Daniele. È stata la stessa conduttrice di Storie Italiane ad annunciarlo sui social attraverso un lungo post pubblicato su Instagram a tarda mattina del ...È stato un Natale triste per Eleonora Daniele. La conduttrice ha perso l’amata zia Elsa, con cui era riuscita a parlare poco prima che sopraggiungesse la morte. “Zietta mia, stanotte te ne sei andata ...