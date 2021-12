Effetto Omicron | i voli cancellati e le regole per entrare in Italia

(Di domenica 26 dicembre 2021) In Germania calano i contagi dopo il lockdown per i non vaccinati: in 24 giorni i casi passati da 74 mila a 10 mila. Quarantena a spese dei positivi per chi arriva dall'estero in. Il picco non arriverà nel nostro Paese prima di gennaio. Alla riapertura delle scuole mascherine Ffp2 e Ffp3 al personale delle scuole dell’infanzia e degli istituti in cui i ragazzi sono esentati dall’uso dei dispositivi di protezione

...nella Striscia di Gaza Nella Striscia di Gaza è stato rilevato il primo caso di variante... Germania,lockdown Nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato 10.100 nuovi casi di Covid e ...La variante, invece, è già dominante in Portogallo, il paese più vaccinato d'Europa. In Francia si superano i centomila contagi giornalieri. Record di contagi anche in Australia.In Germania calano i contagi dopo il lockdown per i non vaccinati: in 24 giorni i casi passati da 74 mila a 10 mila. Quarantena a spese dei positivi per chi arriva dall'estero in Italia. Il picco non ...Dopo il lockdown per i non vaccinati i contagi calano in Germania e l'incidenza settimanale per 100mila abitanti. Le misure varate da Berlino ...